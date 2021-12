ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో జగ్గారెడ్డి సతీమణి ఓటమి .. అయినా పంతం నెగ్గించుకున్న జగ్గారెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆరు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు మంగళవారం నాడు వెలువడ్డాయి. ఈ ఎన్నికలలోనూ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని చోట్ల విజయం సాధించి, తన పట్టును నిలుపుకుంది. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి భంగపాటు ఎదురైనప్పటికీ కొన్నిచోట్ల క్రాస్ ఓటింగ్ జరగడం కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు కాస్త ఊరటనిచ్చింది. ఇక ముఖ్యంగా మెదక్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సతీమణి నిర్మలా జగ్గారెడ్డి ఓటమిపాలైంది. అయినప్పటికీ జగ్గారెడ్డి మాత్రం తన పంతాన్ని నెగ్గించుకున్నాడు అన్నది పార్టీ శ్రేణుల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Before giving his wife an MLC ticket, Jaggareddy challenged that he resign as MLA if she gets less than 230 votes. She get 238 votes. With this, even if she lost the election, jaggareddy bet seemed to have won.