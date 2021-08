అమానుషం : మహిళను వివస్త్రను చేసి కళ్ళలో కారం కొట్టి గంట సేపు కర్రలతో దాడి చేస్తూ ఊరేగింపు !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సూర్యాపేట జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అందరూ చూస్తుండగానే ఓ మహిళను వివస్త్రను చేసి, కళ్ళల్లో కారం కొట్టి దాడిచేసి ఆమెను ఊరేగించిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి సాధించి, నాగరికంగా బ్రతుకుతున్న నేటి రోజుల్లోనూ జరుగుతున్న ఇటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునేలా చేస్తున్నాయి.

English summary

The inhuman incident took place in Suryapeta district. The incident in which a woman was stripped naked and attacked with mirchi powder in her eyes while everyone was watching became a sensation. The woman accused in the murder of a man named Shankar Nayak was recently released on bail but was indiscriminately attacked by Shankar Nayak's family members and relatives. The clothes were unwrapped and paraded on the road. She was tortured, beaten with sticks. Police have registered a case.